SEOUL - Dua drama populer tvN, My Roommate is a Gumiho dan Hospital Playlist 2 mengalami kenaikan rating. Nielsen Korea mencatat, Episode 2 Hospital Playlist 2 membukukan rating 10,1 persen, pada 24 Juni 2021.

Ada kenaikan tipis pada episode 2 dibandingkan episode debutnya. Sementara Episode 10 My Roommate is a Gumiho membukukan rating 3,8 persen. Angka itu lebih baik dibandingkan episode sebelumnya yang hanya meraih rating 3,37 persen.

Performa apik Hospital Playlist 2 itu sayangnya tak mampu disaingi drama baru JTBC, Monthly Magazine Home. Drama yang memasang Jung So Min dan Kim Ji Seok sebagai pemeran utama itu hanya mampu mengumpulkan rating 1,7 persen pada episode keempat yang tayang pada 24 Juni 2021.

Sementara di stasiun TV nasional, drama On the Verge of Insanity berhasil membukukan rating tertinggi dibandingkan semua mini seri MBC yang tayang tahun ini. Episode 2 drama itu membukukan rating 2,7 dan 3,3 persen untuk dua bagiannya.*

