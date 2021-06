SEOUL - UEE memiliki kemungkinan beradu akting dengan Rain dalam drama medis fantasi bertajuk Ghost Doctor. Mantan personel After School itu dikonfirmasi telah dipinang tim Ghost Doctor.

"UEE sedang memperlajari tawaran membintangi Ghost Doctor secara positif," kata perwakilan agensi UEE, Lucky Company seperti dilansir Soompi, Rabu (23/6/2021).

Rain sudah lebih dulu dikonfirmasi sebagai pemeran utama pria bernama Cha Young Min. Karakternya diceritakan sebagai seorang dokter jenius tapi egois dan arogan.

Baca Juga:

- Rain Dikonfirmasi Jadi Aktor Utama Drama Ghost Doctor

- UEE Ungkap Kelebihan Choi Siwon Dibandingkan Aktor Lain

Ghost Doctor disutradarai oleh Boo Sung Chul, sutradara Heirs dan Our Gap Soon. Sementara skenarionya ditulis oleh Kim Sun Soo dari Live Up to Your Name.

Drama yang ditargetkan tayang pada paruh ke-2 2021 ini berkisah tentang 2 dokter yang kemampuan dan kepribadiannya sangat mirip. Ghost Doctor akan menyajikan cerita dokter yang begitu mencintai pekerjaan dan pasiennya hingga tak bisa meninggalkan rumah sakit bahkan setelah kematiannya.

(LID)