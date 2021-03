SEOUL - Setelah istirahat selama hampir 2 tahun, Rain memastikan akan kembali ke layar kaca lewat drama Ghost Doctor.

Mengutip Soompi, Kamis (18/3/2021), aktor bernama asli Jung Ji Hoon itu akan berperan sebagai Cha Young Min. Kisahnya seputar dua dokter yang memiliki keahlian dan kepribadian sangat mirip hingga roh dan tubuh mereka menyatu.

Drama Ghost Doctor akan mengawinkan genre medis dengan tema menarik seputar dunia supranatural. Proyek ini akan diarahkan oleh Boo Sung Chul, sutradara di balik drama populer, Heirs.

Sementara skenarionya akan ditulis oleh Kim Sun Soo, penulis skrip drama Live Up to Your Name. Bon Factory, rumah produksi di balik sederet drama populer, seperti She was Pretty dan Master’s Sun ditunjuk untuk menggarap drama itu.

Sayang, rumah produksi itu belum mengumumkan detail karakter dan plot Ghost Doctor. Namun sejauh ini, drama tersebut dijadwalkan tayang pada semester II-2021.*

Baca juga:

Rain Ungkap Aturan yang Harus Dipatuhi Kim Tae Hee di Rumah

Cynthiara Alona Jadi Tersangka Kasus Prostitusi Bersama sang Adik

(SIS)