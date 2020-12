SEOUL - Rain membeberkan sekelumit kisah rumah tangganya bersama aktris Kim Tae Hee. Dia mengaku, ada dua peraturan rumah yang harus dipatuhi seluruh anggota keluarga, termasuk sang istri.

Pertama, aktor Ninja Assassin itu akan melakukan segala sesuatunya sendiri. “Aku tak meminta bantuan siapapun untuk memenuhi kebutuhanku. Jadi, aku hampir tak pernah bermasalah di rumah,” katanya seperti dikutip dari program My Little Old Boy SBS, Selasa (29/12/2020).

Rain menjelaskan, sang istri tak pernah mempersiapkan makanan atau kebutuhannya sehari-hari. “Aku selalu membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri. Aku tawarkan pada mereka, tapi jika mereka tidak mau maka aku akan menyiapkan untuk diriku sendiri,” ungkapnya.

Setelah selesai makan, pemilik nama asli Jung Ji Hoon ini pun tak pernah membiarkan siapapun membereskan meja makan dan mencuci peralatan makannya. Dia akan melakukan semua itu sendiri.

Kedua, Rain tidak akan membiarkan siapapun mencicipi makanannya, meski hanya satu suap. “Bahkan istriku (Kim Tae Hee) pun tak boleh melakukan itu. Ya, itulah aturan dalam keluarga kami,” ungkapnya lagi.

Rain memiliki alasan melakukan hal tersebut. Dia mengaku, ada batasan jumlah kalori yang harus dikomsumsinya setiap hari. Karena itu, jumlah dan komposisinya harus persis betul dengan takaran yang sudah ditetapkan. Lalu bagaimana jika kedua putrinya yang meminta untuk mencicipi makanannya? Untuk pertanyaan ini, Rain tersenyum dan berkata, "Tentu saja akan kuberikan. Bagiku, anak-anakku adalah prioritas utama."