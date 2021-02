SEOUL - Jung Ji Hoon atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Rain berpotensi kembali berakting di layar kaca dalam waktu dekat. Dia dikabarkan mendapat tawaran untuk membintangi drama Ghost Doctor.

“Benar, Rain mendapat tawaran bermain dalam Ghost Doctor. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar perwakilan Sublime Artist Agency yang menaunginya seperti dikutip dari Soompi, Jumat (5/2/2021).

Drama Ghost Doctor akan mengawinkan genre medis dengan tema menarik seputar dunia supranatural. Apabila Rain menerimanya, maka ini akan menjadi drama terbarunya sejak membintangi Welcome 2 Life, sekitar 2 tahun lalu.

Boo Sung Chul dipercaya untuk mengarahkan drama tersebut. Dia adalah sutradara di balik sederet drama populer Korea, seperti Heirs, Jang Ok Jung, dan Lives. Sementara skenarionya ditulis Kim Eun Hee, penulis di balik drama Live Up to Your Name.

Jika Rain memilih proyek ini, maka Ghost Doctor akan memulai debutnya di layar kaca pada semester II-2021.*

