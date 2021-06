JAKARTA – Tokoh anjing coklat bertotol hitam pemecah misteri, Scooby-Doo, pastilah tak asing di telinga masyarakat. Dengan lagu tema berbunyi “Scooby-Dooby-Do, where are you?”, semua anak yang besar di tahun 90-an dan 2000-an pasti mengenal sosok anjing ini.

Terkenal penakut, pada September besok Scooby-Doo akan bertemu anjing penakut lainnya, Courage dari serial kartun Courage the Cowardly Dog, di film animasi Straight Outta Nowhere.

Courage the Cowardly Dog adalah serial kartun yang tayang dari tahun 1999 sampai 2002 dan sempat tayang di saluran televisi lokal Indonesia. Kartun ini menceritakan keseharian Courage, seorang anjing penakut milik pasangan manula, Muriel dan Eustace, yang tinggal di Nowhere, secara harfiah berarti bukan dimana-mana. Sehari-hari, Courage selalu bertemu sosok monster yang membuatnya takut bukan main. Ia harus mencari tahu apa mau monster-monster itu supaya mereka bisa menghilang dengan janggal sebagaimana mereka datang. Kartun ini terkenal dengan ceritanya yang kelam, surreal, dan agak menakutkan bagi orang dewasa sekalipun.

Dilansir dari Screenrant, film Straight Outta Nowhere akan mengisahkan Mystery Inc., teman-teman satu geng Scooby yang terdiri dari Shaggy, Fred, Velma, dan Daphne, yang mengikuti Scooby mengejar sesosok anjing bernama Courage dan majikannya ke rumah mereka di Nowhere. Sesampainya di sana, Mystery Inc. bersama Courage harus menginvestigasi sesosok monster jangkrik yang mengganggu rumah Courage.

Meski sama-sama sering melawan monster, perbedaan fundamental dua kartun ini adalah: monster di Scooby-Doo selalu terungkap sebagai manusia dalam kostum, namun monster di Courage the Cowardly Dog memang sosok monster betulan yang muncul begitu saja.

Apakah sosok monster jangkrik ini akan terungkap ala Scooby-Doo, atau terungkap ala Courage? Sang sutradara menjanjikan kejadian-kejadian menarik yang akan membawa penonton bernostalgia dengan dua anjing ini.

Disutradarai oleh Cecilia Aranovich, Straight Outta Nowhere akan rilis secara digital dan melalui DVD 14 September 2021.

