LOS ANGELES - Kabar duka datang dari salah satu pencipta animasi terkenal, Scooby Do, Ken Spears. Dikutip TMZ, Selasa (10/11/2020) Ken Spears diberitakan baru saja meninggal dunia dalam usia 82 tahun.

Dari laporan Variety, Ken diketahui menghembuskan nafas terakhirnya pada 6 November lalu setelah mengalami komplikasi sehubungan dengan penyakit demensia yang ia idap. Sang putra, Kevin menyebutkan mendiang ayahnya akan selalu dikenang sebagai sosok pribadi yang tak hanya berarti bagi keluarganya namun juga orang lain melalui animasi ciptaannya, Scooby-Doo.

“Ken akan selamanya dikenang karena kecerdasannya, kemampuan story-telling, kesetiaannya kepada keluarga, dan etos kerjanya yang kuat. Ken tidak hanya membuat kesan abadi pada keluarganya, tapi dia telah menyentuh kehidupan banyak orang sebagai co-creator 'Scooby-Doo.' Sepanjang hidupnya, ia telah menjadi panutan kami dan ia akan selalu hidup di hati kita semua,” tutur Kevin.

Ken diketahui meninggal tepat tiga bulan setelah partnernya dalam menciptakan animasi Scooby-Do, Joe Ruby berpulang pada Agustus silam. Keduanya yang sama-sama bekerja di Hanna-Barbera Productions, tak hanya dikenal sebagai kreator Scooby-Do, tetapi juga series populer Dynomutt dan Jabberjaw, animasi Superman, Alvin and the Chipmunks, hingga konsultan cerita untuk serial televisi Planet of the Apes.

Series animasi terkenal Scooby-Do yang merupakan hasil karya Ken Spears dan Joe Ruby sendiri tayang mengudara pertama kali pada 1969 di stasiun televisi CBS. Lima episode pertamanya ditulis langsung oleh Ken dan Joe. Meski hanya tayang di televisi hanya sampai 1976, namun begitu banyak Scooby-Do dibuat dalam versi spin-off, reboots, dan film.

Menghembuskan nafas terakhir di umur 82 tahun, Ken Spears meninggalkan dua orang putra, lima orang cucu dan tiga orang cicit.

