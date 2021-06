SEOUL - Lee Je Hoon memantapkan diri membangun agensinya sendiri. Bintang Move to Heaven tersebut menamai agensi yang didirikannya bersama seorang teman itu Company On.

"Lee Je Hoon telah membangun sebuah perusahaan manajemen yang dinamai Company On bersama rekannya, sehingga dia bisa memulai mimpi baru. Dia akan bekerja keras dan promosi di berbagai bidang, termasuk sebagai aktor," kata Company On seperti dikutip dari Soompi, Selasa (22/6/2021).

Baca Juga:

- Lee Je Hoon Yakin Choi Woo Shik Akan Bawa Dampak Positif untuk Promosi Time to Hunt

- Lee Je Hoon Tak Tutup Kemungkinan Taxi Driver Season 2

Kata On dari Company On dalam bahasa Korea berarti kehangatan dan keutuhan. Sementara dalam bahasa Inggris, Company On terdengar seperti Companion (pendamping) ketika dibaca.

Sepanjang kariernya, Lee Je Hoon dikenal sebagai aktor bertalenta, yang bisa memainkan berbagai peran. Ia sudah membintangi banyak film dan drama populer seperti Architecture 101, The Front Line, Anarchist from Colony, Taxi Driver hingga terbaru Move to Heaven.

Sebelum menjadi free-agent dan mendirikan agensi sendiri, Lee Je Hoon sempat bernaung di bawah asuhan Saram Entertainment.

(LID)