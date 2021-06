JAKARTA - Film hantu sebenarnya tak melulu menampilkan adegan yang menyeramkan. Beberapa sineas film justru membuat tayangan horor dibalut komedi. Seperti yang dilakukan beberapa pembuat film Korea Selatan dalam beberapa judul berikut ini:

1. Hello Ghost

Film hantu lucu yang pertama datang dari Hello Ghost yang tayang pada 23 Desember 2010. Film yang dibintangi Cha Tae Hyun ini berkisah tentang Sang Man (Cha Tae Hyun) yang selalu mencoba bunuh diri karena depresi.

Suatu ketika Sang Man meminum obat dengan jumlah yang banyak agar meninggal. Namun anehnya obat tersebut hanya membuatnya tidak sadarkan diri untuk beberapa jam. Akibat percobaan bunuh diri yang gagal, Sang Man justru jadi bisa melihat arwah.

Arwah-arwah tersebut pun selalu mengikutinya seperti hantu berwujud laki-laki gemuk yang memiliki hobi merokok, hantu kakek genit yang selalu mengganggu perempuan, hantu anak kecil yang sangat gemar makan, dan hantu perempuan yang selalu menangis. Film ini juga menampilkan Kang Ye Won, Jang Young Nam, Ko Chang Seok, Moon Su Lee, dan Bo Geun Cheon.

2. Spellbound





Spellbound atau yang disebut juga My Girlfriend Can See Ghosts merupakan film komedi romantis yang berbalut kisah hantu. Ceritanya tentang pesulap jalanan Ma Jo Goo (Lee Min Ki) yang jatuh cinta dengan seorang wanita yang bisa melihat hantu Kang Yeo RI (Son Ye Jin). Film ini ditulis dan disutradarai oleh Hwang In-ho yang juga menandai debut penyutradaraannya kala itu.

3. What Is The Ghost





Terakhir ada drama What Is The Ghost yang hanya tayang dalam satu episode layaknya film pendek. Ini bercerita tentang Cheon-Dong (Lee Joon) yang sudah lama jatuh cinta dengan Moo-Rim (Jo Soo-Hyang). Suatu ketika Moo-Rim yang sudah meninggal muncul di depan Cheon-Dong untuk pertama kali dalam 8 tahun. Dia kemudian menuntut Cheon- Dong untuk dapat menemukan Kekasihnya.