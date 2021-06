JAKARTA - RCTI+ kembali memberikan kejutan bagi para penggunanya. Kali ini, ada kesempatan untuk masuk duluan ke babak 50 besar di Show Me Your Voice.

Caranya, hanya dengan mendapatkan Golden Ticket di kompetisi Show Me Your Voice! Untuk mendapatkannya, kamu harus menyanyikan lagu wajib lain yang ada di Show Me Your Voice.

Ada lima lagu yang bisa menjadi pilihan, yaitu Sampai Tua Nanti (Andmesh Kamaleng), Jangan Ubah Takdirku (Andmesh Kamaleng), Rasa Cinta Ini (Ghea Indrawari), Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti (Anneth Dellicia), dan Lelah (Bastian Steel).

Kamu hanya perlu membuat video cover yang semenarik dan seunik mungkin seperti milik Icha Annisa. Dia menyanyikan lagu Jangan Ubah Takdirku selama lebih dari 3 menit dengan pembawaan yang mampu memikat hati.

Semakin banyak judul lagu yang bisa kamu nyanyikan, maka semakin besar pula kesempatan kamu mendapatkan Golden Ticket. Karena hanya ada lima Golden Ticket yang tersedia, maka jangan menunda lagi.

Saatnya kamu yang menjadi pemenang Show Me Your Voice di Home of Talent RCTI+!*

