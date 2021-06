SEOUL - Honey Lee dan Lee Sang Yoon akhirnya mengonfirmasi keterlibatan mereka dalam produksi drama baru SBS, One the Woman.

Mengutip Soompi, Kamis (17/6/2021), Honey Lee memegang dua peran dalam drama ini. Pertama menjadi Kang Mi Na, menantu dari keluarga kaya raya. Lainnya, lakon sebagai jaksa korup bernama Jo Yeon Joo.

Suatu hari, dia mengalami kecelakaan dan kehilangan ingatannya. Saat bangun, dia mendapati dirinya menjadi menantu keluarga kaya.

Di lain pihak Lee Sang Yoon akan menghidupkan lakon sebagai Han Seung Wook, generasi ketiga keluarga jutawan Korea Selatan yang masih mendambakan cinta pertamanya. Chemistry kedua aktor ini diharapkan mampu menggaet hati penonton.

Bagi Honey Lee, One the Woman akan menjadi proyek layar kaca terbarunya, setelah sukses The Fiery Priest, pada 2019. Sepanjang 2020-2021, dia diketahui mengantongi tiga judul film: Alien, Dream, dan Ghost.

Sementara Lee Sang Yoon kembali bermain drama setelah membintangi drama VIP, pada 2019. Dalam drama itu dia berperan sebagai suami yang berselingkuh dengan perempuan lain, setelah istrinya mengalami depresi akibat keguguran.

Drama One the Woman dijadwalkan tayang di SBS pada semester II-2021.*

