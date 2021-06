JAKARTA - Charly Van Houten menjadi salah satu juri Mikrofon Impian yang ditayangkan oleh GTV. Kali ini, vokalis ST12 itu turun langsung untuk mencari peserta impian yang berpeluang menjadi bintang baru industri musik.

“Ingin ngecek tempat tinggal Teh Nenden, ini di Cihampelas, Bandung. Gue mau ngecek kondisi dan persiapan beliau seperti apa,” ungkap Charly beberapa waktu lalu.

Teh Nenden merupakan seorang tunanetra yang memiliki semangat luar biasa untuk mengikuti Mikrofon Impian. Semangatnya berbuah manis saat ia menjadi pemenang dan menggeser juara bertahan Mikrofon Impian episode Selasa (15/6/2021). Mampukah Teh Nenden mempertahankan gelarnya?

Nantinya Danang juga akan berduet dengan juara bertahan yang menang di tiap episodenya. Selain itu, mulai pekan ini, Okky Lukman juga akan mengumumkan peserta yang ikut Mikrofon Impian melalui pendaftaran via DM instagram @officialgtvid dan peserta tersebut akan tampil pada episode 9, Kamis, 17 Juni 2021.

Para dewan juri juga seperti Vega Darwanti,Iis Dahlia dan Charly Van Houten tentu akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka.

Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB.

