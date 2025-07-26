Advertisement
date 2025-07-26
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Petualangan Kera Sakti, Ujian Baru Sun Go Kong dan Biksu Tong

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |20:31 WIB
Petualangan Kera Sakti, Ujian Baru Sun Go Kong dan Biksu Tong (Foto: GTV)
JAKARTA - Serial legendaris Kera Sakti kembali hadir dengan cerita yang makin mendebarkan! Tayang setiap Senin–Jumat pukul 13.30 WIB serta Sabtu & Minggu pukul 14.30 WIB di GTV, petualangan Sun Go Kong, Biksu Tong, Cu Pat Kai, dan Sha Wujing kali ini penuh tantangan yang tidak hanya menguji kekuatan, tetapi juga emosi dan mental mereka.

Musuh-musuh baru bermunculan dengan ancaman yang semakin berbahaya. Bukan hanya serangan fisik, tetapi juga tipu daya dan ilusi yang membuat perjalanan mencari kitab suci ke Barat semakin sulit. Salah satunya, siluman ular yang menyamar menjadi ratu cantik untuk memecah belah kelompok, hingga jebakan dunia ilusi yang membuat mereka hampir lupa dengan misi utamanya.

Menghadapi berbagai ujian, Sun Go Kong dan kawan-kawan tetap kompak. Sun Go Kong menjadi sosok yang paling bisa diandalkan, sementara kebijaksanaan Biksu Tong selalu menjadi pegangan mereka untuk keluar dari situasi sulit.

Serial Kera Sakti bukan hanya tentang pertarungan melawan siluman. Kisah ini juga menghadirkan petualangan seru yang penuh aksi, humor, dan nilai persahabatan. Dengan karakter-karakter ikonik yang tetap relevan hingga sekarang, serial ini cocok untuk kamu yang suka tontonan seru, menghibur, dan inspiratif.

Kera Sakti bisa kamu saksikan setiap Senin-Jumat pukul 13.30 WIB serta Sabtu & Minggu pukul 14.30 WIB di GTV. Supaya menontonnya makin seru tanpa gangguan, pastikan siaran digital GTV di rumahmu sudah jernih. Jika mengalami masalah teknis, cukup lakukan pemindaian ulang pada set top box atau hubungi langsung Layanan Solusi TV Digital melalui WhatsApp di 0856-9003-900 (tersedia Senin hingga Jumat pukul 09.00–18.00 WIB).

Dan kalau kamu lagi di luar rumah, don’t’ worry! Kera Sakti juga bisa kamu saksikan kapan pun dan di mana pun lewat aplikasi RCTI+.

(aln)

