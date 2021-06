SIAPA yang tidak kenal dengan Charly Van Houten. Seorang musikus yang sampai saat ini tetap sukses bersama grup musiknya yaitu Setia Band.

Kali ini, Charly diberi kesempatan menjadi juri di program reality talent search yang ditayangkan GTV yaitu Mikrofon Impian-Sing For The Star. Melalui program Mikrofon Impian, Charly diperkenalkan menjadi juri di porgram variety show. Sebelumnya, Charly belum pernah menjadi juri di program reality talent search manapun.

Selain Charly, Iis Dahlia juga akan menjadi dewan juri pada program ini. Mereka berdua akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Oky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa.

Baca Juga:

Ogah Dijodohkan dengan Bupati, Anya Geraldine: Ntar Gak Bisa Foto Seksi Lagi!

Gaya Hidup Hematnya Disindir, Ternyata Cinta Laura Bangun Banyak Sekolah Gratis di Pedalaman

Episode perdana Program Mikrofon Impian akan menghadirkan bintang tamu Wika Salim, pedangdut cantik yang juga terkenal jago akting di beberapa Film dan FTV tanah air. Nantinya, di panggung Mikrofon Impian, Wika Salim akan berduet bersama salah satu peserta yang sudah dipilih oleh juri. Duet ini juga juga bertujuan untuk membantu peserta membawa pulang hadiah.

Hari ini, akan ada Empat peserta yang akan tampil dipanggung Mikrofon hari ini terdiri dari Jacklyn Marantika, Adenantesa Finantoro, Ihwan Putra serta Yurlina Kurnianda Sari. Nantinya keempat peserta ini tidak hanya bernyanyi, mereka juga akan membawa cerita dan mimpinya. Namun hanya akan ada satu pemenang yang akan terus bernyanyi hingga episode selanjutnya.

Siapakah peserta yang berhasil dipilih oleh juri dan bisa berduet dengan Wika Salim? Saksikan Mikrofon Impian – Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten yang menarik. Program MIkrofon Impian – Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com

(dwk)