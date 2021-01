JAKARTA - Prestasi internasional Anggun kembali bertambah, kali ini ia didapuk untuk menjadi salah satu pengisi suara animasi Disney terbaru Raya and the Last Dragon.

Anggun mendapatkan kesempatan tersebut setelah dihubungi oleh pihak Disney Prancis. Tentu saja hal tersebut membuat Anggun merasa terhormat.

"Ini merupakan sebuah kehormatan besar dan impian masa kecil. Ketika Disney Studios di Paris menghubungi, saya tidak dapat mempercayainya. Saya sangat senang karena saya adalah penggemar berat film-film animasi Disney. Saya akan mengisi suara untuk karakter Virana, seorang yang agak otoriter tetapi merupakan pemimpin yang berhati besar," ujar Anggun.

Kehadiran animasi 'Raya and the Last Dragon' merupakan bukti penghargaan industri film Hollywood terhadap budaya Asia Tenggara. Animasi tersebut memang mengangkat kisah yang di setting di wilayah Asia Tenggara.

"Film animasi ini benar-benar mengagumkan. Ini adalah sebuah petualangan yang luar biasa untuk di jalani bersama keluarga. Anda akan melakukan perjalanan melewati pemandangan yang luar biasa dan cerita diangkat dari cerita rakyat dan elemen budaya benua Asia. Ini benar-benar suatu penghormatan terindah yang diberikan Disney Studios untuk benua kami yang menakjubkan! dan Raya adalah pejuang muda yang penuh semangat dan gairah, yang Anda akan mencintainya," jelas Anggun.

Selain Anggun, sejumlah artis keturunan Asia turut dilibatkan untuk mengisi suara film ini seperti Awkwafina, Kelly Marie Tran dan Gemma Chan yang juga pernah bertarung dengan Captain Marvel di film Captain Marvel. Film 'Raya and the Last Dragon' disutradarai oleh Don Hall dan Carlos López Estrada. Penulis naskahnya Adele Lim yang pernah menulis skenario film Crazy Rich Asians. Rencananya, animasi 'Raya and the Last Dragon' tayang pada Maret 2021.