BULAN baru, semangat baru. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun 2021 yaitu bulan Juni. Tentunya masih akan ada banyak rekomendasi tayangan seru dan menarik yang bisa dinikmati di Vision+, kapan saja dan di mana saja langsung dari gadget.

Vision+ yang merupakan satu-satunya aplikasi streaming dengan channel TV terlengkap, hadir dengan 70 lebih channel lokal, internasional serta premium. Tidak hanya itu, Vision+ juga memiliki beragam library content menarik dengan berbagai macam genre yang dapat dinikmati lebih dari 6.000 jam tayang dimulai dari film, series hingga konten original dari beragam genre dengan judul baru setiap bulannya.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan, “Memasuki pertengahan tahun ini, Vision+ terus berkomitmen untuk selalu menghadirkan berbagai konten menarik untuk dinikmati masyarakat Indonesia. Dimulai dari beragam channel tv sampai dengan library content yang terdiri dari film, series hingga original content seperti Skripsick, Sumber Rezeki, The Intern, dan yang terbaru ada documentary series yang merupakan hasil kolaborasi dengan USS Networks yaitu The Waves.

Untuk rekomendasi tontonan yang paling spesial di bulan ini, Vision+ merilis documentary series yaitu The Waves. Membahas tentang perjalanan subkultur fashion yang dikemas dengan sangat unik, The Waves menghadirkan 6 episode yang membahas seputar tren distro, sneakers, denim, dan local brand yang menghadirkan para tokoh yang memiliki peran penting dalam tren fashion di Indonesia seperti Eddy Brokoli, dr. Tirta, Dendy Darman, Anton Wirjono, dan lain-lain.

Setelah resmi dirilis pada hari Jumat, 28 Mei 2021 lalu, The Waves sudah bisa dinikmati secara eksklusif di Vision+.

Bagi pecinta drama Korea, di bulan Juni ini, Vision+ juga akan menghadirkan sejumlah judul K-Drama terlaris yang bisa disaksikan dalam format video on demand (VOD), seperti drama thriller Mouse yang dibintangi oleh aktor Lee Seung Gi, lalu Penthouse season 1 & 2, dan drama fantasi yang dibintangi oleh Lee Min Ho dan Joon Ji Hyun The Legend of the Blue Sea.

Tak hanya dalam format VOD, sajian tontonan Korea juga bisa disaksikan melalui channel tvN Movies yaitu film The Battleship Island yang dibintangi oleh aktor terkenal Song Joong Ki. Film ini menceritakan tentang 400 pekerja korea yang mempertahankan hidup mereka demi melarikan diri dari pulau kecil Hashima.

Hashima Island merupakan sebuah pulau yang menjadi tempat untuk 400 tahanan Korea yang harus menjadi korban kerja paksa.

(dwk)