JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta masih saja menjadi primadona di hati masyarakat. Para penonton tetap setia menyaksikan kisah keluarga Aldebaran dan Andin yang diwarnai huru-hara akibat ulah Elsa sejak episode awal sinetron ini tayang.

Bukan hanya penonton yang rupanya bosan dengan alur yang cukup lambat. Sebagai pemeran Andin, Amanda Manopo bahkan sempat melayangkan protesnya pada pihak MNC Pictures terkait alur cerita sinetron yang dibintanginya, terlebih semalam Ikatan Cinta telah memasuki episode ke-300.

Baca Juga:

Hot Gosip: Perilaku Buruk Aa Gym ke Teh Ninih, Siapa Finalis Casting Online Ikatan Cinta?

Rendi Jhon Dijodohkan dengan Glenca Chysara, Beneran Cinlok?





Melalui akun Instagram Storynya wanita 22 tahun itu mengaku bosan dengan alur cerita Ikatan Cinta yang terkesan menunda-nunda scene dimana Arya Saloka selaku pemeran Aldebaran membongkar rahasia terkait anak kandung Andin. Bahkan ia sempat menyebut bahwa dirinya ingin berhenti untuk bermain dalam sinetron tersebut.

"Coba dilihat para petinggi. Tuan, puan, om, tante, dan semua yang mempunyai jabatan tinggi. Kali ajaa, bisa memperbaiki apa yang salah. Supaya bisa lebih baik dan anak bangsa bisa berkarya lagi. I'm not quitting i'm just not playing anymore. Jangan sampai ini bisa terjadi," tulis Amanda Manopo pada unggahannya beberapa waktu lalu.

"Lagu ini cocok seperti jalan cerita Ikatan Cinta, jadi mau dibawa kemana om dan tante @officialrcti @mnc_pictures. Kenapa di tunda, ada sesuatu kah? Bosan aku tuh," sambungnya.

Protes tersebut tampaknya mulai didengar oleh pihak MNC Pictures. Pasalnya dalam cuplikan episode yang tayang nanti malam, Aldebaran terlihat tengah berada di makam Nindi dan menyebut bahwa kerangka yang ada dalam makam tersebut palsu.

Melihat cuplikan tayangan malam nanti, Amanda Manopo terlihat cukup bahagia. Melalui akun Instagram Storynya, ia bahkan menyebut bahwa kritik yang sempat ia layangkan perlahan membuat perubahan besar dalam sinetron tersebut.

"Akhirnya dari sebuah kritik-kritik yang bisa membangun terjadi perubahan," tulis Amanda.

Akankah isi status dari Amanda Manopo mengisyaratkan bahwa malam ini Aldebaran akan jujur padanya terkait siapakah Nindi? Saksikan terus sinetron Ikatan Cinta, setiap hari pukul 19.30 WIB.

(aln)