SARA Wijayanto dikenal karena bisa berkomunikasi dengan makhluk mistis. Ia tak merasa terganggu walau kehidupannya erat dengan supranatural.

Sara mengungkapkan bahwa dirinya sudah melihat hal-hal mistis tersebut sejak umur 8 tahun. Sudah lama memiliki bakat supernatural, istri Demian ini mengungkapkan bahwa bakatnya adalah beban yang membuat hidupnya berwarna.

"Ada tapi sangat menyenangkan, capek tapi colourful ya bisa dibilang gitu," ujar Sara Wijayanto di YouTube Channel Boy William.

Perempuan 42 tahun ini juga menambahkan bahwa ia sangat bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Dia merasa baik-baik saja memiliki kemampuan seperti ini, yang membuatnya menemukan bakat terpendam hingga dirinya sukses sampai saat ini.

"Im greatful kaya gini, aku bersyukur tuhan kasih aku kaya gini," ujarnya

Kemampuan spesial yang dimiliki perempuan kelahiran Jakarta ini membuat dirinya bisa mengetahui kisah-kisah tersembunyi dimasa lalu dari makhluk yang ditemuinnya.

Hal ini membuat dirinya tertarik untuk kembali kemasa lalu untuk memgetahui sebuah kebenaran di balik kisah sejarah yang ada.

"I prefer go back to the past, karena pengen menyaksikan sejarah, pengen tau bener ngga apa yang terjadi gitu loh," tutur Sara Wijayanto.