DEMIAN Aditya dan Sara Wijayanto 7 tahun menikah sejak 24 Mei 2014 silam. Sara mengungkap kondisi rumah tangganya saat ini yang masih adem ayem.

Di usia pernikahannya ke-7, Sara dan Demian belum dikaruniai seorang anak. Namun hal tersebut tidak mengurangi kasih sayang Demian untuk sang istri.

Baca Juga:

Jessica Iskandar Buka Kancing Baju di Samping Vincent Verhaag, Netizen: Calon Papa El!

Kakak Terry Putri Meninggal Dunia, Sempat Kritis karena Covid-19

Tak lama terdengar tentang rumah tangga keduanya, baru-baru ini ada kabar mengejutkan bahwa Demian menceraikan Sara.

Lantas kabar ini langsung dibantah oleh Sara. Ia mengungkapkan bahwa di antara mereka berdua saja tidak ada yang suka memulai pertengkaran.

Jika diberikan skala satu sampai sepuluh tingkat mereka bertengkar yaitu nol jawaban istri Demian itu. "Zero, i don't fight dan dia juga tidak," ujar Sara Wijayanto di YouTube Channel Boy William, Kamis (3/6/2021)

Bahkan dirinya mengungkapkan, jika disuruh pilih hidup mewah tapi bukan dengan Demian atau sederhana tapi bersama Demian, ia memilih hidup sederhana bahagia bersama sang suami, dengan cinta tulusnya.

"Of course with him with the heart beat," ujarnya.