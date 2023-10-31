Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pengalaman Sara Wijayanto dan Demian Aditya Buka Kaca Boneka Annabelle

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |21:01 WIB
Pengalaman Sara Wijayanto dan Demian Aditya Buka Kaca Boneka Annabelle
Sara Wijayanto dan Demian (Foto: Ig Sara Wijayanto)
A
A
A

JAKARTA - Sara Wijayanto, Demian Aditya dan Wisnu Hardana, ketiga artis yang sekaligus dekat dengan hal-hal mistis ini berkesempatan untuk menemui dan membuka kaca boneka Annabelle di Warren Occult Museum, Moodus, Amerika Serikat.

Menariknya lagi, Sara Wijayanto dan timnya menjadi orang Indonesia pertama yang bisa bertemu langsung dengan boneka horor tersebut.

"Bisa langsung datang bertemu dengan boneka Annabelle ini sangat luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga," kata Sara Wijayanto saat konferensi pers DiaryMisteriSara Journey to Annabelle di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Pengalaman Sara Wijayanto dan Demian Aditya Buka Kaca Boneka Annabelle

Sara mengatakan, untuk bisa membuka kaca boneka Annabelle yang asli di Warren Occult Museum memang bukanlah hal yang mudah. Ia menjelaskan, butuh waktu yang sangat panjang hingga akhirnya pihak museum mengizinkannya untuk dapat mengeksplor langsung boneka horor itu.

Kesempatan menarik tersebut dilakukannya guna melakukan proses penelusuran untuk tayangan konten terbarunya di DiaryMisteriSara Plus. Yang mana konten-konten di dalamnya umumnya mengulas kisah tentang sesuatu berbau mistis, serta berdekatan dengan hal-hal tak kasat mata.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/33/2912085/bukan-ditakuti-sara-wijayanto-sebut-hantu-di-as-jadi-ladang-cuan-ZcYHzS9eVk.jpg
Bukan Ditakuti, Sara Wijayanto Sebut Hantu di AS Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902517/kisah-kehidupan-sara-wijayanto-yang-memiliki-kemampuan-indigo-OvBvrBcXVv.jpg
Kisah Kehidupan Sara Wijayanto yang Memiliki Kemampuan Indigo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/33/2854313/sara-wijayanto-pakai-bikini-hitam-komentar-demian-jadi-sorotan-azttIAm4Pf.jpeg
Sara Wijayanto Pakai Bikini Hitam, Komentar Demian Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/08/33/2663676/sara-wijayanto-beri-tanggapan-bijak-untuk-pihak-yang-gemar-kritik-penampilan-fisik-orang-lain-erAwZTFptl.jpg
Sara Wijayanto Beri Tanggapan Bijak untuk Pihak yang Gemar Kritik Penampilan Fisik Orang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/33/2502780/sara-wijayanto-dituding-panggil-arwah-vanessa-angel-demian-siap-ambil-jalur-hukum-TdlZxrnwvq.jpeg
Sara Wijayanto Dituding Panggil Arwah Vanessa Angel, Demian Siap Ambil Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/16/33/2502653/ramai-hoaks-sara-wijayanto-panggil-arwah-vanessa-angel-demian-marah-FvDoJkWiZJ.jpeg
Ramai Hoaks Sara Wijayanto Panggil Arwah Vanessa Angel, Demian Marah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement