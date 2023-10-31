Pengalaman Sara Wijayanto dan Demian Aditya Buka Kaca Boneka Annabelle

JAKARTA - Sara Wijayanto, Demian Aditya dan Wisnu Hardana, ketiga artis yang sekaligus dekat dengan hal-hal mistis ini berkesempatan untuk menemui dan membuka kaca boneka Annabelle di Warren Occult Museum, Moodus, Amerika Serikat.

Menariknya lagi, Sara Wijayanto dan timnya menjadi orang Indonesia pertama yang bisa bertemu langsung dengan boneka horor tersebut.

"Bisa langsung datang bertemu dengan boneka Annabelle ini sangat luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang tak terduga," kata Sara Wijayanto saat konferensi pers DiaryMisteriSara Journey to Annabelle di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2023).

Sara mengatakan, untuk bisa membuka kaca boneka Annabelle yang asli di Warren Occult Museum memang bukanlah hal yang mudah. Ia menjelaskan, butuh waktu yang sangat panjang hingga akhirnya pihak museum mengizinkannya untuk dapat mengeksplor langsung boneka horor itu.

Kesempatan menarik tersebut dilakukannya guna melakukan proses penelusuran untuk tayangan konten terbarunya di DiaryMisteriSara Plus. Yang mana konten-konten di dalamnya umumnya mengulas kisah tentang sesuatu berbau mistis, serta berdekatan dengan hal-hal tak kasat mata.