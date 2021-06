SEOUL - Aktor Go Kyung Pyo dipastikan reuni dengan Lee Hyeri dalam drama tvN, My Roommate is a Gumiho. Kedua aktor tersebut, menuai popularitas lewat drama arahan Shin Won Ho, Reply 1988.

“Go Kyung Pyo akan menjadi cameo dalam drama My Roommate Is a Gumiho. Kami berharap, kalian menantikan penampilannya dalam episode selanjutnya,” ujar produser My Roommate is a Gumiho seperti dikutip dari Soompi, Rabu (2/6/2021).

Tak dijabarkan peran apa yang akan dilakoni Go Kyung Pyo dalam penampilan spesialnya dalam drama tersebut. Drama My Roommate is a Gumiho berkisah tentang seorang mahasiswa jurusan sejarah bernama Lee Dam (Lee Hyeri) yang harus tinggal serumah dengan gumiho bernama Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong).

Drama My Roommate is a Gumiho menarik perhatian penonton pada episode debutnya pada 26 Mei 2021. Nielsen Korea mencatat, drama itu membukukan rating 5,3 persen pada episode pertama dan 4,2 persen di episode kedua.*

