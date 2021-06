HALO semuanya, ada info menarik nih di Show Me Your Voice. Tentunya ada kesempatan emas yang sayang untuk dilewatkan! Mau tahu apa? Yuk simak artikel ini!

Show Me Your Voice memberikan kamu kesempatan untuk duluan masuk ke babak berikutnya, yaitu TOP 50. Caranya adalah dengan mendapatkan Golden Ticket di kompetisi Show Me Your Voice.

Cara mendapatkannya tentu sangat mudah! Kamu cukup menyanyikan lagu wajib lain yang ada di Show Me Your Voice atau seperti yang ada pada list di bawah ini. Setelah itu, buat videonya sekreatif mungkin ya! Lagunya juga boleh kamu aransemen ulang dengan sekeren dan seunik mungkin. Mau dijadikan rock, punk, metal, medley hingga RnB, boleh banget, lho! Bisa juga kamu bawakan dengan sangat ekspresif, lho! Mau nyanyiin yang sedih sampai nangis pun juga bisa, Troopers!

Berikut 5 lagu yang bisa kamu cover ya:

Andmesh Kamaleng – Sampai Tua Nanti (Cover by Yendro Try Satura)]

Andmesh Kamaleng – Jangan Rubah Takdirku (Cover by Fadlan)]

Ghea Indrawari – Rasa Cinta Ini (Cover by Blueberrypink)]

Anneth Dellicia – Mungkin Hari Ini, Esok atau Nanti (Cover by Yoga, Metal Cover)]

Bastian Steel – Lelah (Cover by étu)]

Nah, semakin banyak judul lagu yang kamu nyanyikan, semakin besar kesempatan kamu untuk mendapatkan Golden Ticket! Ada 5 Golden Ticket yang bisa kamu perebutkan!

Jangan tunggu nanti-nanti, kesempatan ini hanya untuk kamu, lho! Sudah waktunya kamu Si Talented yang jadi pemenang Show Me Your Voice di Home of Talent RCTI+!

(dwk)