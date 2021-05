JAKARTA - Jelang memasuki kehidupan baru sebagai suami istri, Rizky Billar dan Lesti Kejora mendapat wejangan dari Inul Daratista. Lewat Instagram, dia berharap pasangan yang akrab disapa Leslar itu bisa saling melengkapi.

“Jodoh itu kenalan, salaman, ketemuan, jalaran soko kulino terus tresno. Menikah itu janjinya sama Tuhan, bukan manusia. (Jadi) cintai pasanganmu dan nikmati kekurangannya. Jika ada kelebihan, anggap itu bonus,” ujarnya pada 29 Mei 2021.

Inul dalam keterangannya meminta Billar dan Lesti untuk menyiapkan hati menghadapi berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam pernikahan. Cinta, imbuhnya akan bertahan ketika pasangan saling menyayangi bukan menyakiti.

“Cinta itu mahal harganya. Apalagi dapat cinta anak perawan ting ting. Jika sebagai lelaki dapat seperti itu lalu disia-siakan maka dia bukan pria yang baik dan istimewa. Pria yang baik akan mendapat pasangan yang baik pula. Begitu sebaliknya.”

Inul berharap, Rizky Billar bisa menjadi pria baik yang melindungi, menyayangi, serta mampu menutup aib Lesti Kejora ke depannya. Dia memastikan, tak ada yang sempurna dalam pernikahan. “Prettt, kalau ada yang bilang (pernikahannya) mulus, jangan percaya. Paling gimmick (untuk) konten.”

Baca juga: Disemprot Inul Daratista soal Ajakan Demo, Neno Warisman Buka Suara

Inul dalam lanjutan keterangannya mengatakan, “Welcome to the jungle, welcome to married life. Jadilah pasangan Tarzan yang sukses, mampu menaklukkan liarnya isi dalam rumah tangga kalian. Bahagia sampai akhir hayat. Amin.”

Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar akan dibuka dengan prosesi lamaran yang akan digelar pada 13 Juni mendatang. Namun mengenai tanggal pasti pernikahan mereka, pasangan ini masih merahasiakannya.*

Baca juga: Beredar Video Andre Taulany Elus-Elus Pundak Ayu Ting Ting, Netizen: Enggak Wajar