5 Drama Populer Hyeri, Nomor 1 Ikonik Banget

JAKARTA - Drama Populer Hyeri, idol K-Pop yang melebarkan sayapnya ke dunia akting. Personel Girls Day itu memulai debutnya di dunia akting dengan membintangi drama Reply 1988, pada 2015. Sukses drama tersebut, membawa Hyeri membintangi sederet drama lainnya.

Drama Populer Hyeri. (Foto: GQ)

1.Reply 1988

Saat Reply 1988 dirilis pada akhir tahun 2015, Nielsen Korea mencatat rating drama tersebut mencapai 18,8 persen. Drama tersebut mengangkat kisah persahabatan dan kehidupan lima keluarga di Korea Selatan, tahun 1988.

Drama Populer Hyeri. (Foto: Reply 1988/tvN)

Hyeri berperan sebagai Sung Deok Sun, seorang siswi SMA yang tumbuh bersama empat temannya sejak kecil. Lewat drama ini, Hyeri meraih penghargaan Best New Actress dari ajang APAN Star Awards 2016.

2.My Roommate Is a Gumiho

Drama populer Hyeri selanjutnya adalah My Roommate Is a Gumiho yang diadaptasi dari webtoon populer. Hyeri berperan sebagai Lee Dam, seorang mahasiswi yang secara tidak sengaja menelan bola kristal milik Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong).

Drama Populer Hyeri. (Foto: My Roommate is a Gumiho/tvN)

Tak ingin kristal miliknya rusak dan menyakiti manusia, Woo Yeo yang merupakan rubah ekor sembilan berusia 999 tahun itu meminta Lee Dam tinggal bersamanya. Dari sinilah, cinta di antara mereka mulai tumbuh.

3.May I Help You?

Hyeri merupakan salah satu aktor utama dalam drama May I Help You yang dirilis pada 2022. Drama tersebut berkisah tentang Baek Dong Joo (Hyeri), seorang direktur pemakaman yang memiliki kemampuan komunikasi dengan roh.

Drama Populer Hyeri. (Foto: May I Help You/MBC)

Para roh ini biasanya akan mendatangi Dong Joo untuk memenuhi permintaan terakhir mereka. Jika tidak dipenuhi, Dong Joo akan mengalami nasib buruk sepanjang hari. Peran ini mengantarkannya meraih penghargaan Excellent Actress dari MBC Drama Awards 2022.

