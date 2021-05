JAKARTA - Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, hingga David Schwimmer kembali berkumpul lewat Friends: The Reunion setelah 17 tahun berlalu. Friends: The Reunion tayang di HBO GO pada 27 Mei 2021 kemarin pukul 14.00 WIB.

Banyak komentar positif terkait penayangan Friends: The Reunion episode The One Where They All Get Back Together kemarin. Seorang fans mengatakan bahwa ada dampak luar biasa dari penayangan kembali acara yang populer di era 90-an tersebut.

"Layaknya reuni, ada pertemuan kembali, ngelibatin tangis & tawa. Ya, mungkin dikit kecewa karena teman2 "Central Perk" kita cuman mampir bentar doank setelah 17 tahun dlm acara temu kangen, tapi apapun itu damage nostalgia yg dikasih ama #FriendsReunion sungguh luar biasa. 4,5/5," tulis pemilik akun Twitter @hafilova.

Banyak pula netizen yang merasa tayangan tersebut bisa sedikit mengurangi kerinduan pada sosok Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler, hingga Ross. Pembacaan naskah dari episode-episode Friends yang lalu juga membuat mereka kembali bernostalgia.

"Melihat Ross, Joey, Chandler, Monica, Rachel dan Phoebe duduk bareng lagi aja itu udah sangat mengobati rasa kangen. Apalagi di #FriendsReunion ini ditambah dengan mereka duduk di meja sambil bacain script dari episode-episode yang dianggap paling memorable makin mengobati rasa kangen," ungkap @kodokcodet. Sementara itu, layanan streaming HBO jelang penayangan Friends: The Reunion dikabarkan sempat mengalami down. Hal tersebut dikarenakan para penggemar langsung menyerbu layanan itu untuk bernostalgia dengan menyaksikan tayangan berdurasi 1 jam 40 menit itu.