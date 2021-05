SELAIN menjadi salah satu syarat untuk lulus dan mencari pengalaman dunia kerja, kegiatan magang juga ternyata menjadi ajang yang cukup seru dan sangat dinantikan oleh para mahasiswa semester akhir. Keseruan dan drama mengenai anak magang inilah yang dipersembahkan oleh Vision+ dalam original series berjudul The Intern .

The Intern menceritakan tentang Beckham (Kevin Ardilova), seorang mahasiswa semester akhir dari Bandung yang berkesempatan magang di salah satu perusahaan fashion e-commerce di Jakarta yaitu The F Thing. Menjadi anak magang tentu sebuah pengalaman yang cukup menantang bagi Beckham karena ia akan bekerja di bawah untuk sosok Stella (Sere Kalina), seorang bos muda cantik namun dikenal galak.

Ditemui pada saat acara rilis The Intern, aktor senior Lukman Sardi yang juga merupakan Head of Original Content Production Vision Pictures menyebutkan salah satu alasan series The Intern ini seru untuk ditonton.

“Sebagai anak magang biasanya ketemu dengan orang baru, ada bosnya yang karakternya sangat beda, bisa ketemu kawan baru yang karakternya juga beda, terus juga terdapat kisah cinta di dalamnya, ada persahabatan dan ada perseteruan. Dinamikanya itu yang membuat menarik karena anak magang ini adalah anak-anak yang sedang berproses,” kata Lukman.

Pada episode terakhir dengan judul “False”, Beckham yang sebenarnya tidak bisa main bola terpaksa harus ikut memperkuat tim The F Thing di pertandingan futsal. Secara kebetulan, Beckham bertemu dengan seorang desainer cantik dari vendor The F Thing yang merupakan pacar dari seseorang yang ia kenal.

Akankah Beckham berhasil membantu tim The F Thing untuk memenangi pertandingan futsal? Bagaimana akhir dari pengalaman magang Beckham, apakah akan ada kelanjutannya? Saksikan episode terakhir The Intern eksklusif di Vision+!

Selain dapat menyaksikan episode The Intern secara eksklusif di Vision+, original series yang bergenre drama ini juga membuat mata penonton dimanjakan dengan sentuhan fashion dari The F Thing yang cukup detail dari para pemainnya. Untuk itu, bagi para penonton The Intern yang ingin ikut menyontek gaya fashion dari Beckham dan kawan-kawan dapat langsung membelinya di laman yang muncul di layar setelah setiap episode The Intern berakhir, atau bisa juga langsung mengakses The F Thing.

