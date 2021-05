JAKARTA - Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, dan David Schwimmer kembali berkumpul di Friends: The Reunion, yang ditayangkan di HBO GO, Kamis (27/5/2021), sekitar pukul 14.00 WIB.

Kehadiran para pemain sitkom Friends yang pernah populer di tahun 1994 hingga 2004 itu tentu sangat ditunggu kehadirannya oleh penggemar di seluruh dunia, tak terkecuali di Tanah Air.

Mungkin ada juga penggemar yang penasaran, seperti apa sebenarnya kehidupan para pemainnya setelah lepas dari serial Friends dalam kurun waktu 17 tahun ini, sebelum kembali dipertemukan lewat Friends: The Reunion.

1. Jennifer Aniston

Sang pemeran Rachel Green ini tetap eksis di dunia hiburan. Beragam judul film layar lebar dia bintangi, seperti Rumor Has It (2005), The Break Up (2006), The Bounty Hunter (2010), We're The Millers (2012).

Bahkan, pada Agustus lalu, Forbes memasukkan nama Aniston di daftar kelima aktris dengan bayaran tertinggi di dunia. Dilansir dari Business Insider, dia disebut menghasilkan sekitar Rp400,3 miliar, sebelum dipotong pajak antara Juni 2018 hingga Juni 2019.

2. Courtney Cox

Meninggalkan kehidupan Monica Geller, Courtney Cox tetap bertahan di industri hiburan. Ia aktif membintangi sejumlah judul film, di antaranya, Scream 1-4, Get Well Soon, The Runner, 3000 Miles To Graceand, dan The Monday Before Thanksgiving.

Kehidupannya sempat diterpa goncangan ketika berpisah dari David Arquette pada 2010. Pernikahan yang dibina 11 tahun itu berakhir disebabkan perselingkuhan Arquette.

3. Lisa Kudrow

Serupa dengan kawannya yang lain, Lisa Kudrow juga aktif wara-wiri di dunia hiburan. Ia membintangi film Happy Endings (2005), P.S I Love You (2007), The Other Woman (2009), Neighbors (2015), dan yang teranyar adalah Booksmart (2019).

Tak hanya menjadi aktris, Kudrow menjadi penulis di serial yang dibintanginya, The Comeback, pada tahun 2005, yang hidup kembali setelah 9 tahun.

4. Matt LeBlanc Selesai menjadi pemeran Joey Tribbiani dalam serial Friends, Matt LeBlanc masih eksis di dunia hiburan, dan menjajal kemampuan sebagai tokoh di balik layar. LeBlanc debut sebagai produser eksekutif film Jonah Hex pada 2010. Setelah itu, LeBlanc memproduksi serial televisi The Prince. Setahun kemudian, dia menjadi produser eksekutif acara televisi Man with a Plan. 5. David Schwimmer Setelah sukses dari serial Friends, Schwimmer juga bertahan di industri hiburan. Dia mencoba hal baru dengan mengisi suara di animasi Madagascar pada tahun 2005, Madagascar: Escape to Africa (2008), dan Madagascar 3: Europes Most Wanted (2012). Schwimmer yang pernah menyutradarai Friends di sejumlah episode pun Membuat debut sutradara layar lebar, Run Fatboy Run pada 2007, yang dilanjutkan dengan drama Trust pada 2010. 6. Matthew Perry Sang pemeran Chandler Bing tak banyak muncul lagi di industri seni peran setelah serial Friends berakhir. Tetapi, dia terlihat membintangi beberapa judul film seperti 17 Again, The Whole Nine Yards, The Ron Clark Story, dan Numb.