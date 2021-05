PADA episode sebelumnya, Seo Jin dan Han Cheol bekerja sama untuk memulihkan kondisi anaknya yang terkena penyakit halusinasi. Ketika Eun Byeol sudah diberikan obat, mereka berdua beristirahat di sofa sembari menunggu putrinya sadar. Mereka terlihat lelah dan akhirnya tertidur di sofa itu sambil berpelukan. Yoon He pun tidak sengaja menyaksikan kemesraan mereka berdua. Lalu apa yang akan Yoon He lakukan selanjutnya?

Kejadian ini dimulai ketika Yoon He pulang dari pengejaran Ae Gyo. Ia melihat sebuah koper dan Yoon Cheol yang sedang duduk menyendiri. Yoon He langsung menanyakan padanya mengenai tas yang ada di depan pintu itu. Dengan spontan ia meminta kepada Yoon He untuk berpisah karena ia masih mencintai Seo Jin. Ia juga memberitahu kalau surat perceraian itu sudah diletakkan di atas meja dan tinggal ditandatangani oleh Yoon He. Yoon Cheol mengaku bahwa rasa ingin balas dendam pada Seo Jin sudah memudar dan tak ingin lagi menyakiti putrinya. Yoon He pun berusaha untuk mencegahnya dengan memberikan foto keluarga mereka agar ia teringat dengan kasih sayang Ro Na pada dirinya. Yoon Cheol pun menangis dan bergegas pergi meninggalkan Yoon He.

Sementara itu, Seo Jin yang sedang keluar dari Hera Palace tiba-tiba diserbu oleh para wartawan dan ia bergegas untuk menuju Yayasan Cheonga. Seo Jin tidak mengeluarkan sepatah kata apapun saat dikejar oleh para wartawan. Sesampainya di Yayasan Cheonga ia langsung marah kepada ibunya karena tidak memberitahunya kalau ia telah mengadakan rapat dewan darurat. Sang ibu hanya berkata kalau Seo Jin telah mempermalukan keluarganya. Seo Hyun pun langsung menyeletuk kalau Seo Jin harus menyerahkan yayasan Cheonga padanya. Dengan penuh amarah Seo Jin mengamgkat pundak Seo Hyun dan berkata kalau ia tidak butuh bantuannya. Sang ibu pun mengancam Seo Jin jika tidak berhenti melakukannya ia akan membawanya ke pengadilan. Di sisi lain ketika Ae Gyo sedang berolah raga di sebuah gym, tiba-tiba ia didatangi oleh para pengawal yang dikirim oleh Dan Tae dan melarang Ae Gyo untuk berada di keramaian. Ae Gyo pun melawan mereka dan berkata bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya. Disitu terlihat Logan Lee sedang menyamar untuk mengamati Ae Gyo.

Ketika Seo Jin menikmati secangkir kopi dirumahnya, Sekertaris Do datang dan memberitahu kalau Dan Tae telah mengetahui penyanyi bayangan dibalik konser Seo Jin. Sekretaris Do mengakui kesalahannya karena dia telah masuk perangkap Dan Tae. Ia juga berkata bahwa ia akan menerima apapun hukuman yang diberikan oleh Seo Jin. Seo Jin pun langsung menyiramkan kopi dari tangannya ke arah wajah sekretaris Do dan tercengang karena Joo Dan Tae telah mengetahuinya. Saat Eun Byeol disekolah, ia ditertawakan dan di foto oleh teman-temannya. rupanya ada yang menempelkan kertas yang bertuliskan Sopran Junior Palsu Ha Eun Byeol. Ia dihampiri dan dipermalukan oleh teman-temannya karena Seo Jin telah dipecat dari posisi direktur dan akan dipenjara. Mereka juga bilang kalau ia harus minta maaf atas perbuatan ibunya, dan juga Ro Na lebih baik dari dirinya.

