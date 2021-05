JESSICA Iskandar kerap dinyinyirin netizen gegara suka umbar keseksian. Tapi kali ini ia mengunggah foto dengan pakaian tertutup, tapi pesonanya tetap seksi.

Main di sawah, Jessica Iskandar mengenakan jumpsuit putih tulang dipadukan dengan inner v neck. Nampaknya, Mommy El Barack ini merasa tersindir, hingga dirinya menuliskan merasa lebih tampil sopan saat menggunakan baju tertutup.

"Dear deterjen, aku merasa lebih sopan dengan baju tertutup ❤️ #lol #bali," ungkapnya.

Ya, di foto-foto sebelumnya, Jedar, memang kerap mengumbar keseksian, misalnya mengenakan dress dengan belahan dada rendah di samping Vincent Verhaag, bikini merah saat sarapan, juga berenang dengan El Barack pakai swimsuit.

Baca Juga:

Melihat Isi Rumah Mewah Mayangsari bak Istana, Warganet Takjub

Jessica Iskandar Pamer Belahan Dada di Sebelah Vincent Verhaag, Netizen: Minum Susu Biar Kuat!

Di unggahan foto tersebut, netizen auto-nyinyir.

"Jedar semakin..ga sopan n bukan indonesia banget," ungkap seorang netizen.

"Ko ngeliat mb jedar skrng lbh terbuka bgt y penampilanm," kata yang lain.

Namun tak sedikit pula netizen yang membela Jessica Iskandar, kala mengunggah foto dengan pakaian tertutup ini.

"Just be yourself mommy el ... yang penting hati kamu baik ❤️. Your body , your choice," tulis ang*aini_**.

"Yang kecam itu karna mereka iri dengan apa yang kamu punya," beber nurai**is*na.