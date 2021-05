JESSICA Iskandar kini dikabarkan menjalin hubungan dengan pria bernama Vincent Verhaag. Seperti apa kedekatannya?

Ibu satu anak itu bahkan membawa pria bule tersebut saat hadir di pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Meski belum mengkonfirmasi hubungannya, Jessica juga kerap membagikan kebersamaannya dengan Vincent.

Baca Juga: Instagram Nindy Ayunda Masih Pakai Nama Mantan Suami, Netizen: Belum Move On?

Salah satunya saat Jessica membagikan video di Instagram pribadinya. Dalam video tersebut Jessica terlihat menatap sosok Vincent. Dia juga terlihat tampil seksi mengenakan dress berwarna hijau tanpa lengan yang juga memperlihatkan bagian dadanya.

Sementara itu, Vincent yang tengah duduk terlihat bertelanjang dada sambil menuangkan minuman ke gelasnya. Sesaat kemudian dia pun memutar kepalanya ke belakang dan ikut menatap Jessica. Vincent justru tampak gugup hingga gemetaran.

"When he knows he is in trouble (Ketika dia tahu dia dalam masalah)," tulis Jessica dalam video seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (18/5/2021).

Unggahan tersebut pun mendapatkan beragam respon dari warganet. Tak sedikit yang berkomentar nakal dalam unggahannya. "Duh kok pikiranku jadi piknik," tulis netizen. "Minum Susu, Biar Kuat Ya😂," ungkap netizen lainnya. "Jangan sampai 19 detik," sahut yang lain. Sementara itu tak sedikit yang mengingatkan Jessica untuk lebih berhati-hati mencari pasangan. Beberapa dari mereka juga turut mendoakannya yang terbaik. "Bule lagi entar kaya kemarin," ungkap netizen lain. "Semoga berjodoh dengan yang kali ini," imbuh yang lainnya.