INDAH Kalalo mengungkapkan kondisi sang suami, Ibrahim Justin Werner, pascamengalami kecelakaan. Ia happy karena suaminya pulih dan kembali ke rumah.

Hal tersebut diketahui dari postingan Indah di media sosial Instagramnya. Di foto tersebut, tampak perempuan 40 tahun itu berkumpul bersama suami dan anak-anaknya.

“Home sweet home… Alhamdulilah suamiku udah bisa pulang ke rumah,” kata pemilik nama lengkap Indah Mayang Indriyani itu seperti dikutip dari media sosial Instagramnya, Jumat (21/5/2021).

Melalui foto tersebut, Indah mengucapkan terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan netizen dan teman-temannya. Dia juga menjelaskan, pasca mengalami kecelakaan, sang suami mendapatkan perawatan dalam rumah sakit di Ngurah Rai, Badung, Bali.

“Terima kasih untuk semua doa dan ucapan untuk kesembuhan suamiku @werns74 tersayang,” tulis pemain film ‘Kembang Perawan’ tersebut.

“Terima kasih untuk cintanya… To all our family , friends and colleagues that helped us through the process i am forever grateful, and to all of your prayers and love thank you very much … much love the Werners,” kata Indah di akhir keterangan fotonya.

Postingan tersebut sontak mendapatkan banyak ucapan rasa syukur dari netizen dan rekan para selebritinya. “Alhamdulillah dan cepat pulih ya,” kata Happy Salma di kolom komentar.

“Puji Tuhan senantiasa dilindungi Tuhan sekeluarga beb,” komentar Dewi Rezer. “Alhamdulillah sudah di rumah kumpul bersama keluarga tersayang,” tulis Cathrine Wilson.