MARIA Vania unggah foto seksi berbikini di kolam renang. Tante Ernie pun mengakui bahwa Maria Vania tampil hot saat memakai bikini.

Ya, dalam foto itu, Maria Vania nampaknya sedang asyik liburan di Bali. Ia berpose seksi memakai bikini oranye di kolam renang pinggir pantai Bali. Wow emandangannya menyegarkan mata ya!

"Wet wet wet here on the beach 💦," kata Maria Vania.

Tak pelak, unggahan foto seksi ini diserbu netizen juga sesama rekan selebriti, tak terkecuali Tante Ernie.

"🔥🔥🔥🔥," ungkap Tante Ernie.

"Tim Zoom pasti gercep," imbuh agnesachimerry_

"Gilaa cakep bangetttttttt 😍😍😍😍😍😍😍," kata DJ Yasmin

(dwk)