WIKA Salim nampaknya kerap digoda netizen lewat direct massage (DM) Instagram. Ia bahkan kerap dimintai nomor handphone lewat pantun.

Pantun beli burger memang lagi trending. Herannya banyak netizen yang DM pantun itu sambil minta nomor handphone.

"Pergi ke m*d beli burger, hay baby can i get your number?," tulisnya di laman Instagram wikasalim.

Biduan cantik ini pun bertanya-tanya kenapa banyak netizen yang DM dengan pantun itu. Dia pun meminta netizen untuk memberikan pemahaman akan hal ini.

"Kenapa si DM isinya begini semua 😅 Kasih paham dong 😂," imbuhnya.

Sebagian netizen malah gagal fokus dengan penampilan Wika Salim. Ia memakai baju ketat warna kuning yang bikin mata segar! Seger burger," ujar seorang netizen. "Waww burgernya doubel," sahut yang lain.