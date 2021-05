ANDREW White dan Nana Mirdad merayakan pernikahannya ke-15. Mereka pun pamer momen mesra saat merayakan ulang tahun pernikahannya.

Di tengah banyaknya isu pelakor, Andrew justru terlihat tak ingin berpaling dari istrinya. Bahkan dia tak henti-hentinya memuji putri Lidya Kandau tersebut.

Hal tersebut diketahui saat keduanya merayakan ulang tahun pernikahan ke-15 pada 13 Mei 2021. Pria 35 tahun itu membagikan potret usai makan malam romantis bersama sang istri.

Dalam slide terakhir dia juga membagikan foto jadul saat bersama Nana.

"And yes ladies and gentleman, kami merayakan anniversary ke-15. Ini jujur rasanya seperti kami baru saja menikah tahun lalu but kita di sini sayang, 15 tahun dan terus bersama," tulis Andrew di Instagram pribadinya, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (20/5/2021).

Tak hanya sampai di situ, bapak dua anak itu juga tak hentinya mengungkapkan rasa cinta kepada sang istri. Dia juga terus memuji perempuan yang dinikahinya selama 15 tahun itu.

"Istriku yang cantik, kamu adalah pilarku, aku mengagumimu dan mencintaimu," imbuhnya.

Di sisi lain, Nana pun turut berterima kasih atas makan malam romantis keduanya. Dia juga mengaku bersyukur bisa melewati banyak hal bersama Andrew selama 15 tahun pernikahan. "Kamu adalah manusia paling menakjubkan di dunia. Bersulang untuk perjalanan yang lebih dan lebih indah bersama," katanya. Untuk diketahui Andrew White dan Nana Mirdad menikah pada 13 Mei 2006. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua anak yakni Jason Deandra White dan Sarah Deana White.