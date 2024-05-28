Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |23:45 WIB
Cara Nana Mirdad Jaga Keharmonisan dengan Andrew White Selama 18 Tahun Menikah
Cara Nana Mirdad jaga keharmonisan rumah tangganya dengan Andrew White (Foto: Instagram/@nanamirdad_)
A
A
A

JAKARTA - Pernikahan Nana Mirdad dan Andrew White telah berjalan selama kurang lebih 18 tahun. Akan tetapi, rumah tangga mereka bisa dikatakan cukup harmonis dan tak pernah diterpa kabar miring.

Menurut Nana Mirdad kunci dari keharmonisannya dengan Andrew ialah karena memiliki persamaan visi dan misi khususnya di bidang kesehatan.

"Aku bersyukur punya suami yang punya visi misi sama apalagi misi kita di bidang kesehatan," kata Nana Mirdad di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan belum lama ini.

Baginya, kesehatan itu nomor satu bahkan bisa menjadi sumber kebahagiaan di tengah keluarganya.

Nana Mirdad dan Andrew White

Cara Nana Mirdad jaga keharmonisan rumah tangganya dengan Andrew White (Foto: Instagram/@nanamirdad_)

Namun tak hanya dari segi kesehatan saja, Nana Mirdad juga rajin memasak bersama dengan Andrew White demi menjaga keharmonisan ialah dengan memasak bersama.

