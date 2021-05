MELANEY Ricardo berkesempatan untuk mengunjungi rumah Aldi Taher. Ia melihat ada gerobak mi ayam di rumah Aldi Taher.

Momen tersebut diunggah sang presenter melalui kanal YouTube miliknya pada Senin, 17 Mei 2021. Seperti apa keseruannya?

"Guys, gue sekarang lagi berada di daerah deket rumahnya Aldi Taher. Disini dia share loc untuk janjian ngevlog, nah di belakang udah ada rumahnya yang fenomenal Aldi Taher," kata Melaney mengawali blognya, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Selasa (18/5/2021).

Baca Juga: Prilly Latuconsina Masak Bareng Arya Saloka, Netizen: Bisa-bisanya Mas Al Ikut Masak

Melaney kemudian mengatakan bahwa gerobak mi ayam itu adalah dagangan Aldi Taher. Bukan hanya menjual mi ayam, Aldi juga menjual roti bakar hingga berbagai jenis minuman.

"Buat apa sih?," kata Melaney.

"Buat beli popok anak," jawab Aldi.

"Ah bohong," ucap Melaney.

"Buat nikah lagi," sahut Aldi.

Dari sorotan kamera milik Melaney, warung tersebut terlihat cukup ramai pengunjung. Aldi Taher kemudian mengajak Melaney untuk masuk ke dalam rumahnya dan berkeliling.

Ruang tamu rumahnya terlihat sederhana dengan sofa berwarna cokelat. Dia juga memasang foto kedua orangtuanya di ruang tamu. Lucunya Aldi juga memasang berbagai foto gaya rambut pria seperti di salon.

"Ini mama papanya Aldi guys," kata Melaney menjelaskan.

Aldi Taher pun kemudian menjelaskan sang ibu saat ini tengah berjuang dengan penyakit stroke-nya selama 20 tahun.

"Makanya (ibu) inspirasi gue banget gue inj pejuang kanker belum ada apa-apanya. Nyokap gue 20 tahun," kata Aldi.

Aldi Taher juga kemudian menunjukkan dapur miliknya di belakang. Dapur tersebut didominasi warna hijau. Terlihat juga banyak perabotan memasak di sana.

Aldi kemudian menjelaskan dapur tersebut khusus untuk memasak mie ayam jualannya. Tak lupa, diakhir video Aldi terlihat mengajak Melaney berjoget dengan lagu andalannya.

"Aldi Taher I Hate You So Much," kata Melaney.