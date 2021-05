IFAN Seventeen dan Citra Monica hanya tinggal menghitung hari menuju hari bahagia pernikahan. Mereka pamer pas foto background biru hingga fitting baju pengantin.

Ya, meski sempat diwarnai aksi saling blokir satu sama lain, pasangan ini nyatanya tetap tampil romantis dan kompak jelang hari pernikahan mereka.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ifan Seventeen dan Citra sempat membagikan foto keduanya dengan latar berwarna biru. Foto tersebut nantinya akan menghiasi buku pernikahan mereka, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

"Pada akhirnya yang ngajak foto selfie berdua, akan kalah sama yang ngajak foto pake latar belakang biru #pejuanghalal. Soon to be Mr and Mrs. Ifan," tulis Ifan pada keterangan foto.

Sementara itu melalui akun Youtube channel milik Ifan, Citra Monica sempat memberitahu pihak keluarga yang akan menjadi wali pernikahannya terkait tanggal terakhir fitting jas. Hal tersebut bahkan menjadi patokan bahwa pernikahan Ifan dan Citra akan digelar pada akhir Mei 2021 mendatang. "Oh iya om tadi dikasih tahu nggak kalau nanti tanggal 25 atau 24 ya, fitting terakhir." "Nah kan sebutin tanggal nih. Berarti nanti weddingnya dekat-dekat itu dong," timpal Ifan. Sebagaimana diketahui, ayahanda Citra hingga kini masih diusahakan untuk bisa menghadiri pernikahan putrinya dan vokalis grup Seventeen tersebut. Namun jika berhalangan, saudara kandung dari ayahnya dikabarkan telah siap untuk menjadi wali nikah dari pernikahan Citra dan Ifan.