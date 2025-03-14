Ifan Seventeen Maklumi Banyak Pihak Ragukan Kemampuannya Pimpin PFN

JAKARTA - Ifan Seventeen tampaknya menyadari pro dan kontra tentang penunjukan dirinya sebagai direktur utama PT Produksi Film Negara (PFN). Dia menilai, wajar jika banyak pihak yang meragukan kemampuannya di industri film.

“Mungkin, netizen tahunya aku penyanyi doang kan. Sebenarnya di situ masalahnya. Ketidaktahuan orang-orang saja,” ujarnya saat ditemui di kantor PFN di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (14/3/2025).

Ifan Seventeen mengaku, sebenarnya sudah berkiprah di industri perfilman lewat rumah produksi (PH) miliknya. “Aku punya PH sejak 2019. PH itu pernah memproduksi film dan aku menjadi executive producer pada 2021,” imbuhnya.

Ifan Seventeen ungkap alasan penunjukan dirinya menjadi Dirut PFN. (Foto: Okezone)

Pelantun Tanpa Pesan Terakhir tersebut mengaku, kiprahnya di dunia perfilman masih berjalan hingga kini. Bahkan, belum lama ini dia memproduseri sebuah film berjudul Kemarin.

Musisi bernama asli Riefian Fajarsyah itu resmi dilantik sebagai Dirut PFN, pada 11 Maret 2025. Informasi itu diketahui dari unggahan Instagram iVolks Creative, rumah produksi kreatif di mana Ifan terlibat di dalamnya.

Walaupun banyak protes, namun Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, ada pertimbangan khusus dalam memilih Ifan untuk memimpin PFN. Salah satunya, karena dia memiliki rekam jejak pasti di industri hiburan, baik sebagai musisi maupun produser.*

(SIS)