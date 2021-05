JAKARTA - Selebgram Kevin Yohanes William belakangan menjadi sorotan netizen. Hal tersebut lantaran ia berfoto di atas gerobak barang bekas, yang kemudian diunggah lalu dihapus dari akun Instagramnya.

Namun, seorang warganet sempat meng-capturenya dan membagikan di Twitter. Dalam tangkapan layar tersebut, Kevin terlihat membawa minuman berwarna hijau di dalam gelas dan berpose seperti tengah bersulang di atas gerobak.

Sang selebgram juga tampak santai dengan pakaian hoodie berwarna merah, sandal jepit, dan celana pendek. Sementara itu, sang pemilik gerobak terlihat duduk di bawah tak jauh dari gerobak miliknya.

"Bersulang untuk akhir pekan yang akan tiba lagi. Berasa enggak sih waktu cepat banget berlalunya?" tulis Kevin dalam captionnya, seperti dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (17/5/2021).

Baca Juga:

- Ratu Dangdut Akan Meriahkan Rising Star Indonesia Dangdut Live Audition Malam Ini

- Romansa Amitabh Bachchan dan Rekha: Kisah Perselingkuhan Legendaris Bollywood

Unggahan tersebut mendapatkan kritikan dari warganet. Tak sedikit yang menilai tindakan Kevin itu tak sopan.

"Bergaya di atas penderitaan orang ini mah," komentar netizen.

"Kevin duduk di gerobak orang. Kevin berfoto dengan orang melarat tanpa alasan, jangan seperti Kevin," sahut yang lain.

"Ah Poverty for aesthetic, of course (Ah kemiskinan untuk keindahan, tentu saja)," sindir warganet lain.

"Ganteng sih tapi enggak ada otak," kata yang lain.

(LID)