JAKARTA - Vokalis grup band Noah, Nazril Irham alias Ariel, kembali membuat kagum para netizen. Jika biasanya para publik figur meramaikan akun Youtube dengan vlog liburan, prank, dan pamer kekayaan, berbeda halnya dengan pria 39 tahun ini.

Baru-baru ini melalui unggahannya di Youtube, Ariel membagikan video pembuatan military crate atau box militer. Tanpa dibantu seseorang pun, pelantun Hidup Untukmu, Mati Tanpamu itu tampak asyik dengan dunianya sendiri.

"Hari ini kan lagi libur, jadi gue pinjam gudang Musica. Karena gue kemarin dapat mainan baru. Jadi gue mau buat military crate, bikinnya di gudang musica," ujar Ariel membuka videonya.

"Kalau desainnya sudah gue desain sebelumnya, jadi tahu butuh berapa banyak kayunya, dan segala macam. Sudah belanja kayunya juga secara online," sambungnya.

Dalam video berdurasi 11 menit itu, Ariel tampak menunjukkan bagaimana dirinya yang rupanya cukup mahir menggunakan aplikasi SketchUp. Mulai dari halaman kosong hingga akhirnya ia berhasil menggambar sebuah kotak setinggi betis kaki dan melakukan penghitungan berapa kayu yang akan digunakannya untuk membuat box militer untuk seorang teman, yang rupanya merupakan Agnez Mo.

Setelah menunjukkan kemahirannya mendesain box militer, Ariel pun mengajak penonton untuk melihat bagaimana dirinya membuat dua buah kotak yang nantinya dijadikan Agnez Mo sebagai meja kopi. Dimulai dari mengukur, memotong, memilah, mengamplas, menyatukan kayu-kayu tersebut menggunakan paku, memasang engsel, hingga melakukan pengecatan, semua dilakukan sendiri oleh bapak satu anak tersebut.

Ariel memang dikenal cukup kreatif dan pintar, tak hanya soal bermusik, tetapi juga hal-hal lain. Ia bahkan dikenal cukup pandai merakit PC, merestorasi motor, merakit Gundam, mendesain, hingga yang terakhir, membuat military crate.

Melihat unggahan video tersebut, netizen mengaku tak habis pikir dengan kreatifitas mantan kekasih Luna Maya tersebut. Bahkan banyak yang menyebut bahwa film Sang Pemimpi itu memiliki paket lengkap sebagai seorang pria.

"Aku kehabisan kata2... Ketika ngeliat ini aku cuma bisa geleng2 kepala, dan bertanya dlm hati ini org kpn otaknya berhenti untuk berpikir...," tulis Andi Eriyana.

"Artis rata² kalo ngevlog isinya jalan²/liburan kalo nggak pamer ini itu!! Tapi artis yg satu ini ngevlog bikin crate, rakit pc, restorasi motor, dll. Emang top lah," tulis Ari Purnomo Aji.

"Boril ini paket komplit kalau aku bilang, Udah cakep, keren.jago bikin lagu itu dah pasti,arasmen dll. Jago game,nah yg satu ini dia jago bgt gambar,design bikin sesuatu karya gw bilang sih keren, nacho,dan ga pelit ilmu," tulis Ratu Langit.

Melalui akun Instagram Storynya, Agnez Mo yang mendapatkan hadiah dari Ariel juga sempat membagikan video berisi ucapan terima kasih lantaran telah diberikan hadiah yang berguna dalam edisi terbatas. Dalam unggahannya, military crate tersebut terlihat dipajang oleh Agnez sebagai meja kopi

"My limited edition coffee table crate. Thanks @arielnoah for making these!!!," tulis Agnez.