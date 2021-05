LOS ANGELES - Pada 13 Mei 2021, HBO Max merilis teaser resmi perdana Friends: The Reunion. Tak hanya itu, sekitar 15 selebriti dari dunia musik, film, dan TV dipastikan tampil sebagai cameo dalam tayangan tersebut.

Aktor Tom Selleck misalnya, kembali berperan sebagai Richard, mantan kekasih Monica Geller yang diperankan Courteney Cox. Sementara Maggie Wheeler menghidupkan kembali lakon Janice.

Selain dua nama di atas, NME melaporkan, ada sederet nama besar yang akan menjadi cameo, seperti Justin Bieber, mantan pesepak bola David Beckham, aktor Game of Thrones Kit Harington, Lady Gaga, hingga BTS.

Dalam video teaser, para aktor utama Friends: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, dan Matthew Perry, terlihat berjalan bersama memunggungi kamera. Bersama video itu diputar OST resmi sitcom tersebut, I’ll Be There For You.

Edisi spesial ini akhirnya dirilis HBO Max sekitar 17 tahun setelah Friends menyelesaikan penayangan musim ke-10, pada 2004. Sitcom populer NBC tersebut memulai masa tayangnya pada 1994 dan bertahan selama 1 dekade.

Menariknya, pada edisi reuni tersebut, keenam aktor utamanya tidak akan berlakon sebagai karakter yang mereka perankan dahulu. Jennifer Aniston cs akan tampil sebagai diri mereka sendiri dan berdialog tanpa skenario. Untuk merealisasikan proyek reuni itu, The Hollywood Reporter melaporkan kalau keenam aktor utama Friends menerima bayaran USD2,5 juta hingga USD3 juta per episode. Angka itu, dua kali lipat dari honor yang mereka terima dahulu. Sementara itu, penampilan BTS dan artis lainnya bisa disaksikan dalam Friends: The Reunion yang akan tayang pada 27 Mei mendatang.*