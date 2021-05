JAKARTA - Halo pengguna RCTI+, buat kamu yang lagi pengen dengerin podcast di Radio+ tentang kisah romance seputar selebriti, yuk dengerin Kiss Me Podcast! Kiss Me Podcast merupakan program podcast terbaru di Radio+ yang menceritakan tentang kehidupan romansa selebriti. Pada episode kali ini, Kiss Me Podcast menghadirkan artis fenomenal dengan lagu terbarunya yang berjudul Hi Netizen. Siapa lagi kalau bukan Barbie Kumalasari.

Dulu momen terindah Barbie bersama pasangan yaitu pergi ke luar negeri bersama sang anak. Menginap di hotel mewah dan pergi berbelanja bersama. Namun semenjak sang anak sudah beranjak dewasa, ia sulit untuk diajak pergi bersama pasangannya. Momen-momen tersebut terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, dan ia sangat merindukan momen happy family tersebut. Barbie mengaku sudah tidak merasakan momen bahagia tersebut selama dua tahun. Itu pun karena ia belum mendapatkan pasangan.

Hal yang belum terwujud oleh Barbie Kumalasari yaitu pergi bersama sang anak naik kapal pesiar. Momen paling berkesan bagi Barbie Kumalasari yaitu saat ia berulang tahun ke 29 tahun, ia diberikan surprise oleh kekasihnya berupa barang branded yang berjumlah 29 barang dan sebuah berlian. Hal tersebut merupakan best moment yang tak terlupakan sampai saat ini. Ia juga menjalani bisnis dengan sang kekasih dan sering pergi berlibur ke berbagai negara.

