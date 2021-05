JAKARTA - Thalita Latief dan Dennis kembali memanas. Kali ini Thalita Latief menyebut bahwa Dennis melakukan pencitraan saat menjenguk dirinya yang terbaring lemah karena kanker.

Thalita menyebut bahwa dirinya sudah tiga tahun tak tinggal bersama dengan suaminya. Namun ia mengaku masih berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya dengan sering mengajak Dennis untuk bertemu dengannya dan putranya.

"Aku masih terus berupaya, semua aku yang berupaya, selalu aku. 'Kamu kapan bisanya? Kamu kapan freenya? Ayo bawa Rafello jalan-jalan' itu tuh dari aku. Dari 2018-2019 itu dua tahun pertama setelah ditinggalkan, setelah dia keluar rumah (Thalita berupaya memperbaiki rumah tangga)," ungkap Thalieta Latief dalam Youtube milik Maia Estianty.

Baca juga:



Jenguk Thalita Latief saat Kanker, Dennis Lyla Disebut Pencitraan Demi Konten

Tak Tuntut Gana-Gini, Thalita Latief: Suami Tak Punya Apa-Apa

Thalita menyebut bahwa dirinya terkahir bertemu dengan Dennis saat ia dirawat di rumah sakit lantaran penyakit kanker tiroid yang menyerangnya. Bahkan Dennis disebut hanya menjenguknya sebanyak dua kali.

"Sampai akhirnya di tahun lalu aku kena kanker kan. Itu terakhir kali aku ketemu dia itu dia jenguk aku di RS. Dua kali (jenguk)," papar Thalita.

"Berapa lama sih kamu sakit?" tanya Maia.

"Dari Maret 2020 sampai sekarang," jawab Thalita.

Sayangnya, Thalita tampak merasa bahwa suaminya tidak ikhlas menjenguknya. Bahkan ia menduga bahwa kedatangan Dennis ke rumah sakit hanyalah demi pencitraan untuk konten di Instagramnya.

"Yang pertama dia jenguk aku sebelum operasi, yang kedua dia datang pas aku setelah operasi. Ya foto-foto lah buat masuk-masuk Instagram, 'Get well soon' gitu," bebernya.

"Pulang itu, Maret itu sampai sekarang aku nggak pernah ketemu. Ketemunya kemarin mediasi di sidang," tandasnya.