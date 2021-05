JAKARTA - Kapten Vincent Raditya geram dengan pembelaan sang istri, Novita Condro. Ia mengaku, memiliki banyak bukti untuk membenarkan ucapannya.

Salah satunya, Kapten Vincent Raditya membeberkan bukti booking hotel di Instagram Story-nya. Bukti tersebut untuk memperkuat dugaan perselingkuhan sang istrinya.

"Malu lah mau in the hoy pakai hasil keringat saya. Masa pakai kartu kredit gue sih? Oh iya, lupa ya brondongmu masih dapat uang dari mama papa ya," tulis Vincent.

"Udah cukup kah? Apa perlu kebohonganmu juga dishare nih? Bookinganya sih confirmed lho," sambungnya.

Sebelumnya, Novita Condro membantah tudingan sang suami. Ia mengungkapkan, Vincent kerap melakukan kekerasan verbal dan menjelaskan alasan keinginan mengakhiri rumah tangga bukan karena orang ke-3, melainkan demi anak.

