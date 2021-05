JAKARTA - Film bertema Islami tidak kalah menarik dengan film aksi lainnya. Di bulan Ramadan seperti ini, film bertema religius sangat cocok untuk mengisi waktu ngabuburit atau menunggu berbuka puasa.

Tidak hanya menyuguhkan cinematic yang memukau dengan setting tempat beragam, film Islami juga memiliki pesan-pesan kehidupan yang sangat inspiratif.

Berikut 5 rekomendasi film Islami yang wajib Anda saksikan. Sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber:

Foto: imdb

My Name is Khan

My Name is Khan bercerita tentang Rizwan Khan (Shahrukh Khan), seorang Muslim dari Borivali, Mumbai. Di film ini, Khan diketahui menderita sindrom Asperger yaitu, gangguan spektrum autisme yang dapat mempengaruhi kemampuan berinteraksi sosial.

Ia akhirnya menikah dengan seorang ibu tunggal, Mandira (Kajol), di San Francisco, Amerika. Konflik di film ini muncul ketika peristiwa 9/11 menghebohkan Amerika Serikat. Insiden itu membuat Khan ditahan secara keliru. Ia ditahan oleh pihak berwenang Los Angeles karena perilakunya yang dianggap mencurigakan.

Namun Khan tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mengubah persepsi orang-orang terhadap komunitasnya.

99 Cahaya di Langit Eropa

Film 99 Cahaya di Langit Eropa diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra.

99 Cahaya di Langit Eropa mengisahkan perjalanan Hanum, seorang jurnalis asal Indonesia yang sedang menemani suaminya, Rangga, kuliah doktor di Vienna, Austria. Di sini, digambarkan secara jelas bagaimana Hanum beradaptasi dengan lingkungan baru di Eropa. Sampai pada akhirnya ia berhasil menemukan jejak-jejak Islam di Eropa.

Ali Sesuai dengan judulnya, Ali merupakan film biografi tentang petinju legendaris Muhammad Ali atau Classiun Clay. Film itu mengisahkan seorang petinju muda yang berhasil memenangkan kejuaraan saat debutnya. Ada segudang adegan seru dan kalimat-kalimat inspiratif yang bisa Anda dapatkan dari film tersebut. Termasuk perjuangan Classius Clay dalam mencari jati diri, hingga akhirnya memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea Film Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea mengambil sudut pandang dari perempuan. Jilbab Traveler: Love Sparks in Korea ini menceritakan tentang Rania Samudra yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari sebagai penulis yang gemar traveling. Rania diminta sang ayah untuk pergi ke baluran dan bertemu dengan seorang fotografer asal Korea bernama Hyun Geun (Morgan Oey) hingga akhirnya jatuh cinta. Kisah cinta mereka yang diwarnai unsur Islam sangat menarik untuk sisaksikan karena penuh dengan makna. The Kite Runner Film The Kite Runner mengisahkan seorang remaja asal Afghanistan bernama Amir yang menetap di Negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Amir sendiri merupakan imigran yang terpaksa mengungsi karena konflik terbuka di negara asalnya, Afghanistan. Kehidupan yang ia jalani tentu tidak mudah dan diwarnai berbagai rintangan. Kisahnya bertahan hidup di AS bisa menjadi inspirasi bagi Anda.