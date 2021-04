JAKARTA - Episode 3 The Penthouse 2 dibuka dengan Cheon Seo Jin yang menyelesaikan penampilannya dan menunggu kedatangan Park Young Ran. Namun dia terkejut melihat Oh Yoon He ada di hadapannya.

Yoon He mengatakan bahwa Logan Lee membantu untuk memperbaiki pita suaranya yang rusak. Dia menambahkan, tenggorokannya yang sempat ditusuk Seo Jin menjadi penyelamat baginya saat ini.

Tidak percaya dengan perkataan Yoon Hee, Seo Jin pun menghubungi Young Ran, namun tidak berhasil. Ternyata, Yoon Hee telah mengatur semuanya dengan Young Ran dan memasang alat penyadap di ponsel Seo Jin untuk memata-matainya.

Hal itu membuat Seo Jin geram. Dia mencengkeram dan mendorong Yoon Hee ke dinding. Seo Jin berteriak dan bertanya apa yang sebenarnya diinginkan seterunya tersebut.

Dengan nada santai, Yoon Hee menjawab, kalau dia akan merebut semua hal yang pernah diambil Seo Jin darinya. Bagaimana kelanjutan kisah perseteruan Seo Jin dan Yoon Hee?