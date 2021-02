SEOUL - Hyeri Girl's Day berpeluang untuk beradu akting dengan Yoo Seung Ho di layar kaca. Kesempatan itu terbuka jika keduanya menerima tawaran bermain di drama saeguk berjudul Thinking of the Moon When the Flower Blooms.

Creative Group selaku agensi Hyeri mengungkap jika artisnya memang mendapat tawaran bermain di drama KBS 2TV itu. Namun hingga kini sang aktris belum membuat keputusan apa-apa.

"Hyeri mendapat sebuah tawaran membintangi drama KBS 2TV dan saat ini sedang mempelajarinya," kata agensi seperti dilansir Soompi, Selasa (16/2/2021).

Hyeri ditawari peran Kang Ro Seo, gadis yang terlahir cantik dari keluarga kurang mampu. Sejak remaja, Kang Ro Seo bekerja keras untuk membiayai pengobatan ibunya dan buku-buku sang kakak.

Yoo Seung Ho sudah lebih dulu ditawari peran di drama ini sebagai Nam Young, seorang inspektur yang berusaha membersihkan nama keluarganya. Selain tampan, Nam Young juga cerdas, pekerja keras.

Thinking of the Moon When the Flower Blooms akan digarap oleh Hwang in Hyuk, sutradara di balik drama Doctor Prisoner. Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Joo Hee. KBS 2TV rencananya akan menayangkan drama ini pada semester 2 2021.

(LID)