JAKARTA - Vision Pictures siap merilis episode perdana dari series berjudul The Intern. The Intern sendiri merupakan hasil kolaborasi apik dari aplikasi layanan over the top (OTT), Vision + dan start-up fashion ecommerce The F Thing.

Original Series Vision+ The Intern ini sendiri fokus mengisahkan lika-liku kisah para mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi anak magang di perusahaan start-up. Bercerita tentang sosok Beckham (Kevin Ardilova), mahasiswa semester akhir yang berkesempatan magang di sebuah perusahaan fashion e-commerce di Jakarta.

Baca Juga:

Minat Nonton Berubah ke Layar HP, Lukman Sardi: Enggak Bisa Dipungkiri

Kolaborasi dengan Vision+, The F Thing Sajikan Wardrobe Berkualitas dalam The Intern

Lika liku kehidupan karakter Beckham sebagai anak magang akan dihadapi bersama dengan dua rekannya, Hazelly yang diperankan oleh Caitlin North dan Zoe yang diperankan oleh Bobbie Antonio.

Membintangi series The Intern sebagai salah satu pemeran utama, Caitln mengaku tak menemukan kendala berarti untuk berperan sebagai pekerja magang.

“Karena aku memang seumuran anak magang, enggak kendala jadi tantangan sih,” ujar Caitlin di gelaran konferensi pers launching The Intern.

Alih-alih soal pendalaman karakter, dara pemilik tinggi tubuh 173 sentimeter tersebut mengaku menemukan kesulitan dalam melafalkan dialog dalam bahasa Indonesia dengan jelas dan benar. Pasalnya, bahasa Indonesia bukanlah bahasa Ibu alias bahasa pertama dari Caitiln.

“Tantangannya pronunciation, pelafalan bahasa Indonesiaku karena itu bukan bahasa pertama aku. Ya semoga bisa dingertiin ya, itu saja sih kendalanya,” pungkas Caitlin singkat.

(aln)