JAKARTA - Generasi muda zaman sekarang untuk beralih mencari hiburan tontonan di small screen via HP atau tablet. Menanggapi tren mencari hiburan tontonan lewat small screen, seperti contohnya The Intern, series terbaru besutan Vision+ berkolaborasi dengan start-up fashion ecommerce The F Thing. Lukman Sardi, Head of Content Original Production Vision Picture menyebutkan situasi tren seperti ini memah tak bisa dipungkiri.

Lukman menilai, pola anak-anak muda yang mencari hiburan lewat tontonan di small screen ini menjadi alternatif cara, mengingat mobilitas anak muda yang lebih tinggi.

“Enggak bisa dipungkiri dengan situasi sekarang, teknologi dan digital berkembang cukup pesat, adanya layanan streaming. Aku pikir ini bisa jadi pergeseran tapi bukan juga pergeseran, cara tonton lain kan kalau anak muda itu lebih mobile, lebih banyak gerak. Butuh tontonan sebentar, refreshing lewat handphone. Itu enggak bisa dipungkiri akan seterusnya seperti itu, dan akan berkembang lebih jauh ke depan,” papar dalam gelaran konferensi pers launching The Intern, Senin (19/4/2021).

Aktor veteran papan atas Tanah Air satu ini menegaskan, meski formatnya dalam small screen tapi bukan berarti kualitas tayangan tidak dibangun dengan seksama.

“Small screen bukan berarti kualitas enggak di-built, ini basicnya tetap tontonan yang harus ada kualitasnya. Makanya teknologi itu terus berkembang, jadi small screen itu akan tetap nuansanya kayak nonton layar lebar. Saya pribadi sih menilai, layar lebar enggak hilang tapi lebih segmented saja lebih ke experience thing. Saya lihat ke depannya seperti itu dan ke depan akan lebih banyak layanan streaming di small screen,” tutup Lukman.

