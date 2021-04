JAKARTA - Henny Mona mengucap syukur usai beredar kabar penangkapan Rio Reifan.

"Alhamdulillah ya Allah, kau tunjukkan jalan kebenaran," ucap Henny, dikutip dari status WhatsApp-nya, Selasa (20/4/2021).

Meski tidak menyebutkan ditujukan kepada siapa, diduga ucapan syukur Henny Mona mengarah pada kabar penangkapan Rio Reifan. Sebab dalam tulisan yang sama, Henny menyinggung tentang drama.

Baca Juga:

Rio Reifan Ditangkap di Kediamannya

Rio Reifan Ditangkap Untuk Keempat Kalinya karena Kasus Narkotika





"You play drama dan you get karma," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Rio Reifan dan Henny Mona saat ini kembali terlibat konflik. Rio menuding Henny berzina dengan Sandy Tumiwa karena menggelar pernikahan saat belum resmi bercerai.

Polisi membenarkan penangkapan Rio Reifan atas dugaan kepemilikan narkoba. Dijelaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, Rio ditangkap pada 19 April 2021 oleh Satnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat.

"Ditangkap di rumahnya," tutur Yusri.

Ini merupakan kali keempat bagi Rio Reifan tertangkap narkoba. Sang pesinetron pernah tersandung masalah serupa pada Januari 2015, Agustus 2017 dan Agustus 2019.

(aln)